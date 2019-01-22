В США рассказали о деградации российской космонавтики

Российская космическая промышленность за последние три десятилетия на неопределенное время утратила способность изготавливать модули орбитальной станции, а также создавать и запускать научные миссии к Луне и планетам, заявил ArsTechnica историк космонавтики Джим Оберг.

Эксперт считает маловероятным способность России самостоятельно в ближайшее десятилетие построить национальную орбитальную станцию. Оберг отмечает, что с каждым годом в российской космической отрасли снижается количество высококвалифицированных специалистов, в частности, по причине их выхода на пенсию.

Историк космонавтики Джон Логсдон, с которым побеседовала ArsTechnica, отмечает, что если в начале 1990-х годов космические возможности США и России были сравнимы, то в настоящее время последняя уже «не космическая сверхдержава, а одна из нескольких стран второго уровня».

Редактор ArsTechnica Эрик Бергер заключает, что способность России внести весомый вклад в создание международной окололунной станции Gateway «находится под вопросом». «Реальность такова, что, хотя Россия может считать себя равной, НАСА и его коммерческие партнеры будут рассматривать Китай и китайские компании как своих основных конкурентов в космосе», — пишет автор.

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По его мнению, после того, как США начнут полеты на собственных пилотируемых космических кораблях и многоразовых ракетах, отношения стран в области космонавтики «могут измениться или прерваться».

В июне 2018 года американский журналист Мэтью Боднер на страницах SpaceNews написал, что американо-российское космическое партнерство относится к одному из формальных вопросов, а не личных, однако бывший российский вице-премьер Дмитрий Рогозин, заняв должность главы «Роскосмоса», оказался «потенциально токсичным» для формального сотрудничества.

В апреле того же года сообщалось, что США и партнеры настаивают на использовании Россией американских технических стандартов при создании шлюзового модуля для Gateway, который должен стать основным вкладом России в проект. В то же время собеседник агентства высказал мнение, что западные страны хотели бы исключить Россию из проекта по причине задержек в технологических циклах изготовления космической техники.

Тогда же ракетно-космическая корпорация «Энергия» предложила создать шлюзовой модуль для Gateway за счет США или Евросоюза, поскольку в Федеральной космической программе до 2025 года средства на это не предусмотрены.

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