Черчесов вспомнил об эмоциях после вылета сборной России с чемпионата мира-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вспомнил об эмоциях после вылета национальной команды с чемпионата мира 2018 года. Его слова приводит Sport24.

Черчесов заявил, что не плакал после вылета сборной. По его мнению, турнир помог команде посмотреть на себя с другой стороны. Тренер отметил, что после Кубка Конфедераций у футболистов были свои ожидания и амбиции. Он отказался вспоминать о сожалениях, нереализованных надеждах и «Усах надежды».

Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года. Национальная команда под его руководством дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, где в серии пенальти уступила хорватам. По итогам турнира Черчесов был награжден званием «Заслуженный тренер России».

Флешмоб «Усы надежды» был запущен в преддверии чемпионата мира для поддержки сборной России. В нем приняли участие различные российские знаменитости.

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