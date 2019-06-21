На Европейских играх в Минске открылся Дом болельщика

Дом болельщиков сборной России был открыт на Европейских играх в Минске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в компании «Норникель», которая выступила партнером Дома болельщиков.

На площадке будут проходить церемонии чествования российских спортсменов-победителей и призеров соревнований. Там можно будет посмотреть прямые трансляции со спортивных площадок. Болельщики также смогут принять участие в тестировании, определяющем спортивную подготовку человека.

Дом болельщика создан при участии компании «Норникель», которая открыла на территории медиакуб. В нем будут транслироваться кадры и съемки спортивной тематики. «Спорт и здоровый образ жизни лежат в основе нашей политики. Инвестиции в спорт — это инвестиции в наше будущее», — заявил на открытии вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления компании «Норникель» Дмитрий Пристансков.

Европейские игры — международные спортивные соревнования среди спортсменов континента, которые планируется проводить раз в четыре года под управлением Европейских олимпийских комитетов (ЕОК). Первые Игры прошли с 12 по 28 июня 2015 года в Баку. Соревнования в Минске продлятся с 21 до 30 июня.

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