Потанин рассказал о вернувших престиж чемпионату мира по хоккею россиянах

Президент «Норникеля» Владимир Потанин счел, что российская сборная по хоккею может вернуть былой престиж чемпионату мира, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы в раздевалке смотрим, радуемся. Но, честно говоря, сейчас соперник не тот, чтобы сильно переживать. Норвегия это не та команда которую мы не должны обыгрывать», — прокомментировал Потанин результаты стартового матча, в котором россияне победили скандинавов со счетом 5:2. .

В пятницу, 10 мая, глава «Норникеля» участвовал в гала-матче восьмого Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в Сочи, выступая за сборную «Ночной хоккейной лиги» против «Легенд Хоккея», который завершился со счетом 7:14.

Владимир Потанин подчеркнул, что в нынешнюю отечественную сборную вошло большое число звезд, чего давно уже не было. Это может вернуть турниру былую престижность, так как глядя на россиян, канадцы, шведы и американцы тоже начнут отправлять на чемпионат сильнейших.

«Овечкин, Кузнецов, Кучеров, Малкин — надеюсь, они сейчас покажут себя и надеюсь, что выиграют, всем будет завидно, все будут сильнейших присылать на чемпионат мира и чемпионат мира опять станет престижным турниром», — добавил бизнесмен, который являясь хоккеистом-любителем дважды стал обладателем «Кубка Легенд».

Компания «Норникель» выступает генеральным партнером Федерации хоккея России и Ночной хоккейной лиги.

