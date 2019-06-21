Политолог объяснил причины беспорядков в Грузии и их последствия

Политолог Алексей Мартынов объяснил причины беспорядков в Грузии. Об этом он написал в своем Facebook.

«В общем-то с антироссийским инцидентом в Грузии ничего неожиданного нет. Конечно, нам бы всем хотелось, чтобы туристическая дипломатия дала эффект, и парламентская дипломатия тоже работала иначе», — заметил он.

По его предположению, одним из поводов для дестабилизации ситуации в республике стало «позиционное поражение американцев в Молдавии на прошлой неделе». Это «заставило американских стратегов ответить асимметрично в другой болевой для России точке постсоветского пространства», — уверен эксперт.

Мартынов предположил, что в случае эскалации беспорядков и внутриполитического кризиса в Грузию может вернуться бывший президент Михаил Саакашвили. «Не исключено, что эта новая комбинация на постсоветской шахматной доске разыгрывается американскими демиургами под него», — предположил он.

«Грузия как была условно подчиненным государством США, так и остается», — добавил политолог.

Однако, обратил внимание Мартынов, «так можно и туристов с наличной валютой лишиться и забыть про Боржоми и прочий винный материал на российском рынке»: «Самое больное это высылка грузинских гастарбайтеров на Родину, по некоторым оценкам, на территории РФ трудится около полумиллиона грузинских заробитчанин. Можно предложить им, в логике той же Саломе (президент Грузии Саломе Зурабишвили — прим. «Ленты.ру»), что хочет заменить российских туристов на состоятельных туристов из Украины, поискать своего гастарбайтерского щастья там, в зажиточной европейской державе. Украинцы грузин любят. Особенно одного, что недавно снова получил паспорт из рук нового президента Зеленского».

«Кстати сказать, с нашей стороны все эти боржоми-вина-фрукты-туристы чистая благотворительность», — заключил он.

Ранее 21 июня Владимир Путин поручил правительству обеспечить возвращение на родину россиян , временно находящихся в Грузии. Об этом говорится в подписанном им указе «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий».

20 июня несколько тысяч участников акции протеста начали штурм здания парламента. Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил о готовности уйти в отставку на фоне протестов в столице. Через несколько часов полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. Согласно последним данным, пострадали 240 человек, 80 из них оказались сотрудниками полиции.

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