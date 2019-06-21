Раскрыта главная ошибка российских женщин в нанесении макияжа

Французский дизайнер обуви Кристиан Лубутен указал на главную бьюти-ошибку россиянок, а также нашел отличие между современными москвичками и женщинами, с которыми он познакомился в столице во время предыдущего визита. Интервью основательницы интернет-магазина Aizel Айсель Трудел с модельером опубликовали на YouTube.

Модельер уверен, что одна из основных особенностей внешности российских женщин — это сияющая кожа. «15 лет назад вы накладывали слишком много мейкапа. Сейчас иначе: вы используете макияж, красите глаза, но не в таком количестве. Они [женщины] подводят глаза и губы, но кожа остается красивой и чистой. В этом отличие», — порассуждал Лубутен.

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Затем он вспомнил, как познакомился с молодой девушкой, но на ее лице было так много косметики, что он не смог определить ее возраст. «Возможно, вы таким образом защищаете кожу, но из-за этого пропадает сияние», — негодовал дизайнер.

В том же интервью Кристиан Лубутен объяснил, почему российские женщины любят ходить на каблуках. По его мнению, высокие каблуки становятся инструментом уверенности, а для некоторых — инструментом силы.

В апреле 2019 года дизайнер приехал в Москву через 15 лет после предыдущего визита, чтобы принять участие в реставрации костюмов для Большого театра. Кристиан Лубутен основал одноименный обувной бренд в 1992 году. В дизайне обуви и аксессуаров используются стразы Swarovski, кружево и экзотическая кожа. В Москве первый бутик компании открылся в 2003 году.

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