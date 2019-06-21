Россия утилизирует единственную подлодку Украины

Минобороны России объявило тендер на утилизацию единственной украинской субмарины «Запорожье», которую ВМС Украины отказались забрать из Крыма, пишет diana_mihailova в «Живом Журнале».

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«Возможно, таким образом, Россия может получить какую-то денежную компенсацию за обеспечение ее [Украины] стоянки в Крыму после его воссоединения с РФ, о чем говорил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев», — предполагает пользователь.

В мае сообщалось, что около десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, оставшихся в Крыму на базе «Бельбек» с 2014 года, безвозвратно потеряны как боевые единицы.

Большая подводная лодка «Запорожье» (U-001) проекта Б-641 заложена под стапельным номером С260 в марте 1970 года на Новоадмиралтейском заводе (в современном Санкт-Петербурге). Боевой путь на Северном флоте субмарина начала в феврале 1971 года

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