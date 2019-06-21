Глава Дагестана пошел на поправку

Находящийся на лечении глава Дагестана Владимир Васильев пошел на поправку. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщает «Интерфакс».

«Васильев продолжает лечение в одной из клиник в Москве. Его здоровье улучшилось, он поправляется», — сказал представитель администрации главы и правительства республики.

По его словам, сейчас обязанности главы республики временно исполняет председатель правительства региона Артем Здунов.

О том, что Васильева госпитализировали с воспалением легких в Москве, сообщалось 17 июня.

Ранее в июне сообщалось, что Васильев прокомментировал инцидент со сносом указателя границы между Кизляром и Шелковским районом Чечни, заявив, что ни один метр территории Дагестана не будет передан кому-либо в одностороннем порядке. Как позже рассказал спикер парламента Чечни Магомед Даудов, в ходе встречи на административной границе с участием представителей руководства двух республик обсудили ситуацию и пришли к обоюдному мнению, что дорожные указатели действительно установлены на территории Чеченской Республики.

69-летний Владимир Васильев возглавил Дагестан в сентябре 2018 года. Еще год до этого он исполнял обязанности главы региона. Вскоре после своего назначения Васильев сообщил о массовых нарушениях в республиканском Фонде обязательного медицинского страхования, в результате которых из бюджета было похищено 24 миллиона рублей.

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