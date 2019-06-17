Главу Дагестана госпитализировали

Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Васильев попал в больницу с воспалением легких. Его обязанности временно будет исполнять председатель правительства республики Артем Здунов.

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69-летний Васильев возглавил Дагестан в сентябре 2018 года. Еще год до этого он исполнял обязанности главы региона. Вскоре после своего назначения Васильев сообщил о массовых нарушениях в республиканском Фонде обязательного медицинского страхования, в результате которых из бюджета было похищено 24 миллиона рублей.

Артем Здунов занял пост председателя правительства республики в феврале 2018 года, вскоре после проведения широкомасштабной проверки соблюдения законности в органах госвласти и силовых ведомствах. По ее результатам был задержан тогдашний глава правительства республики Абдусамад Гамидов, его заместители и еще несколько высокопоставленных чиновников. Их обвинили в хищении бюджетных средств.

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