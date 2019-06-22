На матче в Москве после выступления посла Великобритании призвали «***** коней!»

Посол Великобритании в России Лори Бристоу поучаствовал в открытии футбольного матча между московским «Торпедо» и английским «Шеффилдом». Игра проходит на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в Москве, сообщает РИА Новости.

Перед матчем Бристоу поздравил «Торпедо» с наступающим 95-летием и поблагодарил российских болельщиков за теплый прием. Он также вспомнил чемпионат мира по футболу, который Россия провела в 2018 году. «В прошлом году во время чемпионата мира россияне тепло приняли болельщиков со всего мира. Сегодня мы увидим красивую игру. Футбол объединяет всех», — добавил дипломат.

В какой-то момент с трибун послышалась традиционная кричалка противников столичного ЦСКА «***** коней!» Это может быть связано с назначением бывшего защитника армейцев Сергея Игнашевича на пост главного тренера «Торпедо». Слышал ли посол эту кричалку, неизвестно.

На момент публикации новости шел второй тайм, счет игры — 3:0 в пользу хозяев.

Игнашевич возглавил «Торпедо» 4 июня. Сам специалист заявлял, что рад и счастлив своей новой должности. Он добавил, что получил серьезную работу, к которой готовился и стремился.

Сергей Игнашевич является воспитанником «Торпедо». В прошедшем сезоне он входил в тренерский штаб молодежной команды ЦСКА и привлекался к работе в сборной России.

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