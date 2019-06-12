«Торпедо» усилилось бывшим футболистом сборной России

Московское «Торпедо» усилилось двумя футболистами перед стартом Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщается на сайте столичного клуба.

К команде присоединились 32-летний хавбек Александр Рязанцев и 36-летний нападающий Игорь Лебеденко. Оба являются воспитанниками школы «Торпедо». В начале июня команду возглавил бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич.

«Торпедо» одержало победу в зоне «Центр» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и вернулось в ФНЛ. В последний раз команда выступала в элитном дивизионе в сезоне-2014/2015, по итогам которого заняла 15-е место. Из-за проблем с финансированием клуб не заявился в ФНЛ и начал выступать в ПФЛ.

В сентябре «Торпедо» приобрел бизнесмен Роман Авдеев. В 2020-м планируется начало реконструкции стадиона команды.

Лебеденко известен по выступлениям за «Локомотив», «Ростов», «Рубин», «Терек». В активе форварда четыре матча за олимпийскую сборную России. Рязанцев — трехкратный чемпион России. Дважды он выигрывал золото в составе Рубина, один раз, выступая за «Зенит». В его активе пять матчей в составе сборной России.

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