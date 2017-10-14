Скандал с «позорными» решениями судьи во второй российской лиге оценили в Англии

Эпизоды из матча второй российской лиги (ПФЛ) между владимирским «Торпедо» и ивановским «Текстильщиком» оценили эксперты на британском телеканале BeIN Sport. Обсуждение на видео начинается с 12:10.

Разбор моментов произошел на шоу «Кис энд Грей», ведущими которого являются Ричард Кис и бывший футболист сборной Шотландии Энди Грей. По их мнению, судья отработал плохо и должен был назначить пенальти в обоих спорных эпизодах.

Встреча зоны «Запад» первенства ПФЛ (третьего по статусу дивизиона чемпионата России) между «Торпедо» и «Текстильщиком» состоялась 6 октября и завершилась вничью со счетом 1:1. На 65-й минуте арбитр не стал назначать пенальти в ворота «Текстильщика» за фол голкипера в штрафной площади, дав вместо этого штрафной удар. Спустя несколько секунд мяч попал в выставленную вперед руку защитника, но и здесь рефери не указал на 11-метровую отметку.

Комментировавший матч Владимир Никольский эмоционально отреагировал на решения судьи, назвав их позором российского футбола, и отказался продолжать репортаж.