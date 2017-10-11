Чемпион СССР по футболу найден мертвым в Швеции

Защитник московского «Торпедо» и сборной СССР Сергей Пригода найден мертвым в Швеции. Об этом сообщает smp.se.

Как отмечает портал, бывшего футболиста и тренера обнаружили мертвым в его квартире в городе Векше. Причины смерти 59-летнего спортсмена не уточняются.

Пригода — воспитанник школы «Торпедо». Защитник выступал за автозаводцев с 1976 по 1988 год, в его активе 325 матчей и 3 гола в составе клуба. На протяжении восьми лет футболист являлся капитаном команды. Вместе с «Торпедо» становился чемпионом СССР (1976) и обладателем национального Кубка (1986). Кроме того, с 1977 по 1979 год он защищал цвета сборной национальной сборной, проведя под ее знаменами 19 матчей.

В 1989 году Пригода перешел в шведский «Эстер», затем возглавил клуб. После завершения карьеры игрока помимо «Эстера», специалист тренировал шведские «Мьэльбю», «Браге» , «Мугеда» и «Векше».