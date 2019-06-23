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Роберт Де Ниро, Стивен Кинг и Морфеус из «Матрицы» выступили против России

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@nowthisnews / Twitter

Актер Роберт Де Ниро, а также Лоуренс Фишборн, известный по роли Морфеуса в «Матрице», и писатель Стивен Кинг снялись в ролике, обвиняющем правительство России во вмешательстве в американские выборы, а президента США Дональда Трампа — в сговоре с Москвой. Видео опубликовал портал NowThis.

На видео представители шоу-бизнеса по очереди рассказывают о «тайной операции», которую Москва затеяла, чтобы помочь Трампу стать президентом. Знаменитости ссылаются на доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал вмешательство России в президентские выборы 2016 года. В финале герои ролика требуют привлечь главу Белого дома к ответственности.

В съемках также приняли участие актеры Мартин Шин, София Буш, а также режиссер и продюсер Роберт Райнер.

Мюллер впервые публично выступил с заявлением о результатах своего расследования в мае. Спецпрокурор сообщил, что изучал не только связи Трампа с Москвой, но и его попытки помешать расследованию. Мюллер сказал, что не может выдвинуть обвинения против американского президента, поскольку в соответствии с Конституцией действующий глава государства не может привлекаться к уголовной ответственности. В том же выступлении он объявил, что уходит в отставку.

За месяц до этого был опубликован его доклад. Согласно его выводам, Москва действительно оказывала влияние на выборы — в частности, российское ГРУ (ГУ) передало WikiLeaks материалы Демократической партии США, однако факт сговора между Трампом и Россией доказать не удалось.

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