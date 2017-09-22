«Россия 24» объяснила антироссийские высказывания Фримана его любовью к травке

Ведущий прогноза погоды на «России 24» Вадим Заводченков нашел причины поведения актера Моргана Фримана, который заявил, что Россия и США находятся в состоянии войны, причем агрессором выступает Россия.

По словам Заводченкова, уже много лет Фриман страдает фибромиалгией, которая часто приводит к развитию депрессии. Болезнь актера стала прогрессировать после ДТП девятилетней давности, уверяет метеоролог. Боль одолевает артиста и по сей день, «однако медикаментам Фриман предпочел более кардинальное средство», говорит Заводченков, а именно — марихуану.

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Авторы программы показали фрагмент интервью Ларри Кингу, в котором Фриман говорил, что выступает за легализацию марихуаны, поскольку считает, что она не вреднее алкоголя.

Затем создатели сюжета вспомнили, как актер рекламировал документальный фильм в поддержку легализации, а потом спросили нарколога, могла ли травка стать причиной антироссийских высказываний. Врач-нарколог Константин Поплавченков заявил, что резко бросающие употреблять марихуану люди могут испытывать психотические расстройства, их могут одолевать параноидальные мысли. «И вот эти высказывания вполне могут быть в рамках последствия употребления наркотиков», — подытожил специалист.

«Остается только суммировать высказывания экспертов. Насыщенный график, хронические болезни и употребление марихуаны явно не способствует здравой оценке ситуации и в политике в том числе», — резюмирует ведущий.