Христиане потребовали запретить сериал «Благие знамения»

Христианская организация из США «Американское общество в защиту традиций, семьи и имущества» создала петицию с требованием запретить комедийный сериал «Благие знамения». Об этом сообщает Mashable.

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Авторам обращения не понравилось, в частности, что в сериале ангел (Майкл Шин) водит дружбу с демоном (Дэвид Теннант), Бога озвучивает женщина (Фрэнсис Макдорманд), а Антихрист (Сэм Тэйлор Бак) представлен как обычный ребенок. Они указали, что это шоу — еще один шаг к популяризации сатанизма и потребовали снять его с показа.

Изначально петиция была адресована стриминговому сервису Netflix, который никак не связан с «Благими намерениями». Сериал вышел на Amazon Video в конце мая. Позже ошибка была исправлена.

На момент написания заметки обращение подписали более 20 тысяч человек.

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