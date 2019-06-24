Турист наступил на грязный шприц в отеле и отдал тысячи долларов за анализы

Ветеран войны наступил на использованный шприц в номере отеля и заплатил несколько тысяч долларов за медицинские анализы и лекарства. Об этом сообщает Newsweek.

Джеймс Рилс из Колорадо отдыхал в отеле Hampton Inn в Джексонвилл Бич (Флорида) вместе с женой и дочерью. В номере он почувствовал, как что-то острое впилось в большой палец ноги. Путешественник поднял ногу и увидел иголку от шприца, в которой была жидкость бирюзового цвета. Под кроватью Рилс обнаружил вторую иглу, после чего его жена связалась со службой спасения.

Адвокат пострадавшего Джон Филлипс подтвердил, что это был использованный шприц. «Наша основная задача сейчас — добиться, чтобы Рилс получил средства для оплаты лечения», — пояснил он.

Как сказали Рилсу, проведение анализов крови может занять больше года. Это необходимо, чтобы понять, заразился он чем-либо или нет. Посещение больницы стоило туристу больше пяти тысяч долларов, а за лекарства, выписанные по рецепту, пришлось заплатить 4,5 тысячи долларов.

Рилс отметил, что еще не получил ответа от страховой компании отеля. Управляющие гостиницы заявили, что начали расследование произошедшего.

В июле 2018 года британский отель Birmingham Best Inn признали худшим отелем из-за обветшалой мебели и пятен крови на диване. Многие постояльцы гостиницы жаловались на то, что стены были изрисованы граффити, мебель обветшала, а потолок обваливается.

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