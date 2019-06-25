Бухгалтер российского детсада повысил себе зарплату и заработал миллионы

В Забайкальском крае главный бухгалтер детского сада в Шилкинском районе подозревается в присвоении почти четырех миллионов бюджетных рублей, которые он выписал себе в качестве надбавки. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

Согласно данным ведомства, в январе 2017 года мужчина, «являясь должностным и материально ответственным лицом, решил похитить денежные средства дошкольного учреждения путем завышения сумм собственной заработной платы». Вплоть по апрель 2019-го при заполнении реестра на перечисление заработной платы он указывал ложные данные и присуждал себе завышенные суммы. По такой схеме главбух получил лишние 3,866 миллиона рублей, которые потратил по своему усмотрению.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ («Хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения в особо крупном размере»).

В октябре прошлого года директор школы в Ленинградской области устроила своего мужа в учреждение сразу на шесть должностей: дворник, сторож, учитель физики, лаборант компьютерного класса, руководитель кружков робототехники и видеомонтажа. По подсчетам сотрудников местной прокуратуры, с такой загруженностью он должен был работать минимум 22 часа в день.

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