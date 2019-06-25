Объяснены траты российских чиновников на президентские люксы

Счетная палата проверяла командировочные расходы сотрудников Минпромторга в рамках контроля исполнения федерального бюджета. Таким образом в министерстве прокомментировали траты его руководителя Дениса Мантурова на президентские люксы в командировках, сообщает РИА Новости.

В Минпромторге отметили, что общий объем средств согласовывается при формировании федерального бюджета. Кроме того, решения о командировках сотрудников центрального аппарата министерства принимает кабмин. Согласно постановлению правительства, расходы по найму жилого помещения сотрудникам, которые имеют право получать надбавки к суточным в иностранной валюте, министерство возмещает по фактическим тратам.

Ранее, 25 июня, на сайте «Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Russia» появилась информация о том, что в Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на зарубежные командировки около 19,3 миллиона рублей. По данным исследователей, руководитель

министерства во время командировок жил в номерах стоимостью до нескольких сотен тысяч рублей в сутки, а его заместитель Георгий Каламанов в 2016 году ночевал в делюксе иерусалимского The David Citadel Hotel стоимостью 45,9 тысячи рублей и в люксе дубайского Five Palm Jumeriah Dubai за 53,6 тысячи рублей в сутки.

Исследователи выяснили, что траты госслужащих на командировки по России также составляют немалую долю трат из бюджета. Так, Мантуров в 2016 году остановился в Санкт-Петербурге в люксе Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg за 81 тысячу рублей, а его заместитель Виктор Евтухов ночевал в люксе хабаровской гостиницы за 52 тысячи.

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