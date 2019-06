Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки

В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на зарубежные командировки чиновников около 19,3 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте «Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Russia».

По данным исследователей, траты чиновников на зарубежные поездки не ограничены: так, глава Минпромторга Денис Мантуров во время командировок жил в номерах стоимостью до нескольких сотен тысяч рублей в сутки, а его заместитель Георгий Каламанов в 2016 году ночевал в делюксе иерусалимского The David Citadel Hotel стоимостью 45,9 тысячи рублей и в люксе дубайского Five Palm Jumeriah Dubai за 53,6 тысячи рублей в сутки. Мантуров, в свою очередь, в 2017 году останавливался в президентском номере в мексиканском отеле Four Seasons Hotel Mexico City стоимостью 478,7 тысячи рублей.

Отмечается, что ограничения на расходы чиновников в заграничных командировках все-таки есть. Так, в Уругвае и Фиджи нельзя тратить больше 70 долларов в сутки, а в Германии установлен предел в 200 евро. Тем не менее чиновники могут превышать этот лимит с разрешения руководства. Также ограничения не касаются отдельных категорий чиновников — например, федеральных министров и их заместителей.

Исследователи выяснили, что траты госслужащих на командировки по России также составляют немалую долю трат из бюджета. Так, Мантуров в 2016 году остановился в Санкт-Петербурге в люксе Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg за 81 тысячу рублей, а его заместитель Виктор Евтухов ночевал в хабаровском люксе за 52 тысячи. Хотя в поездках по России также установлены лимиты: 550 рублей в сутки на проживание и 100 рублей — на прочие расходы.

«Когда существует акт, разрешающий нарушать лимиты, эти самые лимиты не имеют абсолютно никакого смысла. И командировочные нормы по России прямо об этом свидетельствуют — гораздо проще придумать нереалистичные цены, а потом каждый раз прикрываться этим при превышениях, чем утвердить адекватные цены и соблюдать их», — отметил руководитель калининградского отделения организации Игорь Сергеев.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!