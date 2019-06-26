Российский министр объяснил траты на заграничные поездки

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что вписывается в нормативы в ходе заграничных командировок, сообщает Rambler News Service. Таким образом он прокомментировал результаты расследования Transparency International Russia, согласно которому в Минпромторге за год было потрачено 19,3 миллиона рублей на зарубежные поездки чиновников.

«Какие номера в рамках проводимых мероприятий в этом городе свободны или доступны, такие и, соответственно, приобретаются для участия в этих мероприятиях», — отметил он, добавив, что командировки заранее определяются бюджетом ведомства.

Собеседник агентства добавил, что для отбора гостиниц и бронирования перелетов существует определенная процедура. «Мы исходим из тех возможностей, из тех параметров, которые заранее согласовываются», — подчеркнул Мантуров.

25 июня на сайте «Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Russia» появилась информация о тратах Минпромторга на зарубежные командировки в 2016–2017 годах. По данным исследователей, руководитель министерства жил в номерах стоимостью до нескольких сотен тысяч рублей в сутки. Кроме того, было установлено, что траты госслужащих на командировки по России также составляют немалую долю трат из бюджета.

Позднее стало известно о том, что Счетная палата проверяла командировочные расходы сотрудников Минпромторга в рамках контроля исполнения федерального бюджета. Согласно постановлению правительства, расходы по найму жилого помещения сотрудникам, которые имеют право получать надбавки к суточным в иностранной валюте, министерство возмещает по фактическим тратам.

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