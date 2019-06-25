Мальчик заряжал планшет в постели и прожег ее

В английском графстве Стаффордшир 11-летний мальчик лег спать с планшетом, подключенным к зарядному устройству, и прожег постель насквозь. Об этом сообщает издание Manchester Evening News.

Ребенок поставил устройство на зарядку в среду, 19 июня, около девяти часов вечера по местному времени и положил на простыню рядом с собой. Аккумулятор нагрелся и прожег постельное белье и матрас до пружин. Мальчик обнаружил дыру в постели и облако черного дыма только утром. Его отец уведомил пожарных о случившемся.

Уточняется, что родители приобрели для сына новый планшет Samsung и фирменную зарядку четыре года назад.

Пожарные призвали жителей Стаффордшира никогда не оставлять заряжающиеся устройства на пожароопасных поверхностях, а также приобретать зарядные устройства только от производителя. Они посоветовали установить дома детекторы дыма и регулярно проверять их исправность.

В мае сообщалось, что житель Таиланда заряжал мобильный телефон в постели и умер от удара током.

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