Мужчина заряжал телефон в постели и умер

В тайской провинции Накхонратчасима 22-летний мужчина заряжал мобильный в постели и умер от удара током. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В понедельник, 27 мая, таец был один дома и ждал родственника. Мобильный телефон мужчины разрядился, он подключил его к зарядному устройству и улегся в кровать. По неустановленной причине устройство насмерть ударило его током.

Когда родственник мужчины приехал к дому, таец не открыл ему и не отвечал на звонки. Он заподозрил что-то неладное и выломал дверь квартиры. Родственник тайца обнаружил его лежащим в постели с ожогами на руках. Мертвец сжимал в ладонях устройство, которое все еще было подключено к розетке. Ошарашенный мужчина вызвал полицию и врачей.

Вскрытие показало, что таец скончался за пять часов до визита родственника.

Мать погибшего назвала его «трудолюбивым». По ее словам, он с самого детства помогал семье зарабатывать — вместе с родителями ездил на рынок и продавал овощи.

В декабре 2018 года сообщалось о гибели шестилетней индонезийки, игравшей в игру на телефоне во время грозы. Гаджет был подключен к зарядному устройству, и ребенок умер из-за удара током.

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