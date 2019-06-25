В России польского шпиона осудили на 14 лет за зенитно-ракетный комплекс

Московский городской суд приговорил к 14 годам заключения гражданина Польши Мариана Радзаевски за шпионаж. Об этом сообщила «Ленте.ру» пресс-служба суда.
Иностранец признан виновным по статье 276 УК РФ («Шпионаж») и будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме из-за сведений, составляющих государственную тайну, поэтому фабула обвинения неизвестна.
По версии следствия, Радзаевски, свободно владеющий русским языком, пытался организовать контрабандный вывоз из России в Польшу военно-технической продукции, содержащей сведения государственной тайны, сообщает РАПСИ. Поляка задержали 20 апреля 2018 года при покупке частей зенитно-ракетного комплекса «С-300».
Следствием установлено, что Радзаевски действовал в интересах польской организации, специализирующейся на поставках вооружения для армии и сил специального назначения.
Вину в шпионаже поляк не признал. Суд над ним начался 10 июня.