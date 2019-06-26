У не пролезающего на «Союз» робота «Федора» нашли проблемы

Российские космонавты прошли тренировку с роботом «Федором» перед отправкой его на Международную космическую станцию (МКС). По итогам у членов экипажа возникли замечания, пишет «Интерфакс» со ссылкой на космонавта Александра Скворцова.

«Задача появилась очень неожиданно, пришлось решать ее сходу. Есть некоторые замечания по подготовке, — сказал Скворцов. — Это некоторые нюансы, я уверен, что они будут устранены, и надеюсь, что результат работы с "Федором" будет положительным и интересным, и первый блин не будет комом»

Он также отметил, что «Федор» — первый искусственный помощник-аватар человека в космосе.

Робот «Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) создается «Андроидной техникой» и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России. Соответствующие разработки начались в 2014 году. На создание робота ушло 300 миллионов рублей. Одной из областей применения «Федора» называются работы в открытом космосе.

В начале июня сообщалось, что «Федора» уменьшили перед отправкой на Международную космическую станцию (МКС), чтобы он смог поместиться в корабле «Союз». Комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что люк «Союза» якобы оказался слишком тесным для робота, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что это «чушь». «Пролез», — добавил Рогозин.

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