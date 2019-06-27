Из тонкокожего «Спрута» сделают плавающий танк

В России разрабатывают новый легкий плавающий танк на базе авиадесантной самоходной пушки 2С25 «Спрут-СДМ1». Об этом рассказал главный конструктор АО «СКБМ» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы») Сергей Абдулов, передает ТАСС.

В сравнении со «Спрутом» машина получит усиленную защиту и другую ходовую часть. По словам Абдулова, планируется использовать торсионную подвеску от БМП-3, которая более надежна и менее прихотлива. При этом оружие на машине останется прежним. Название проекта не раскрывается.

В июле прошлого года автор The National Interest Майкл Пек заявил, что авиадесантный истребитель танков 2С25 «Спрут-СДМ1», имеющий малую массу и мощную пушку, фактически является легким танком с тонкой броней. Эксперт заключает, что в дизайне «Спрут-СДМ1» нет новизны, а его концепция напоминает американские боевые машины M10 tank destroyer и M18 Hellcat конца Второй мировой войны.

«Спрут-СДМ1» имеет 125-миллиметровую гладкоствольную пушку 2А75 и 7,62-миллиметровый пулемет Калашникова. Несмотря на сравнения с легкими танками, изначально машина разрабатывалась в интересах ВДВ как самоходка. В результате ограничений по массе «Спрут» имеет только противопульную защиту.

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