В Германии задержали связанного с терактами в Париже боснийца

Полиция немецкого города Дрезден задержала гражданина Боснии, которого подозревают в сотрудничестве с организаторами терактов во Франции и в Бельгии. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

За 39-летним Адисом А. (фамилия не сообщается) изначально следили спецслужбы Бельгии. Они выписали ордер на его арест, он ожидает экстрадиции. Мужчину подозревают в том, что он еще с двумя боснийцами оказывал поддержку боевикам «Исламского государства» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в России), ответственным за серию терактов во Франции и Бельгии. Его сообщников разыскивают.

В результате атаки ИГ в Париже в 2015 году погибли 130 человек, пострадали в общей сложности 350. Нападавшие устроили стрельбу в нескольких кафе и ресторанах французской столицы, смертник подорвал себя на бульваре Вольтер, еще три взрыва прозвучали у стадиона «Стад де Франс», где проходил товарищеский матч между сборными Франции и Германии. Кроме того, в концертном зале «Батаклан» во время рок-концерта взяли заложников.

Спустя менее чем год террористы подорвали три бомбы в аэропорту и метро Брюсселя. Их жертвами стали 32 человека, более 320 получили ранения.

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