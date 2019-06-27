Назван способ получить бесплатное пиво или молоко в России

Россиян захотели подтолкнуть к раздельному сбору мусора через советский опыт обмена пустых бутылок на новые с молоком или пивом. Об этом заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов в ходе круглого стола «Как стимулировать граждан сдавать вторсырье», передает агентство «Москва».

По его словам, в советское время «практически при каждом магазине был пункт приема стеклотары» и «никто никогда бутылки не выкидывал». Аналогичная схема до сих пор работает с макулатурой и металлоломом, отметил Вострецов, поэтому сейчас вновь стоит запустить «этот бытовой механизм».

Член комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Александр Фокин, в свою очередь, указал на необходимость установки пунктов раздельного сбора мусора в магазинах и кафе. «Нужно сделать так, чтобы человек, который поехал отдохнуть, смог бы прийти в тот же магазин или где-то рядом, может быть это даже и школы, может быть институты, могут быть различные кафе, буфеты и так далее, и то, что он использовал, мог обязательно сдать», — подчеркнул он.

В рамках реализации национального проекта «Экология» и федерального проекта «Чистая страна» к 2024 году планируется ликвидировать все несанкционированные свалки в городах и наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, такие как брошенные предприятия и места скопления промышленных отходов. В регионах будет создана система общественного контроля, благодаря которой каждый россиянин сможет поучаствовать в ликвидации незаконных свалок. На этот проект выделено 124,2 миллиарда рублей.

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