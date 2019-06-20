Путин ответил на вопрос 15-летней блогерши про мусор

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что мусорная реформа должна быть решена оперативно. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24».

«Это не тот случай, когда люди должны ждать 20 лет», — сказал глава государства.

Так он ответил на вопрос от 15-летнего видеоблогера Кати Адушкиной. Девушку волнует тема раздельного сбора мусора. По ее словам, отходы по-прежнему скидывается «в одну кучу».

«В Тихом океане образовались мусорные острова размеров со среднюю европейскую страну», — посетовал он.

В феврале Владимир Путин поручил сдержать рост тарифов на вывоз бытовых отходов для граждан. По его словам, в этой сфере существует много проблем, которые необходимо решать в ближайшие сроки.

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