Российская таможня растратила миллиард на гоночные автосимуляторы и оркестр

Счетная палата проверила работу Центральной базовой таможни (ЦБТ) и нашла нарушения на сумму более миллиарда рублей, говорится на сайте ведомства.

В частности, выявлены признаки злоупотреблений при заключении контрактов на сумму свыше 106 миллионов рублей. Например, за счет покупки дорогостоящих предметов интерьера и гоночных автосимуляторов стоимость работ по одному административному зданию в Москве выросла на 27,2 миллиона рублей.

В частности, в проектно-сметной документации таможни были найдены два гоночных автосимулятора RS1 за 17,6 миллиона рублей и три дивана на общую сумму 459,7 тысячи рублей. В диванах предполагалось наличие бара, системы охлаждения подстаканников, музыкального центра и пульта управления.

Вопросы у аудиторов также вызвало финансирование таможенной студии художников и оркестра. Для художников был предусмотрен особый отдел в службе социального развития и обеспечения, где по штату трудились пять человек.

Ранее на сайте «Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Russia» появилась информация о тратах Минпромторга на зарубежные командировки в 2016-2017 годах. По данным исследователей, руководитель министерства жил в номерах стоимостью до нескольких сотен тысяч рублей в сутки. Кроме того, было установлено, что траты госслужащих на командировки по России также составляют немалую долю расходов из бюджета.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!