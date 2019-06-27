Дороги Югры станут светлее

На дорогах в Ханты-Мансийском автономном округе планируется построить более 20 километров линий наружного освещения в этом году. Такая мера позволит сократить число ДТП в темное время суток, передает ТАСС со ссылкой на департамент общественных и внешних связей округа.

Так, освещения появится в первую очередь на наиболее аварийных участках местных дорог, а также на подъездных дорогах к населенным пунктам и трассам с высокой интенсивностью движения.

По словам директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константина Гребешка, примерно половина ДТП в регионе происходит в темное время суток, поэтому строительство новых линий освещения поможет поднять уровень безопасности дорог в среднем на 50 процентов.

Кроме того, как отметил Гребешок, в следующем году объем строительства линий освещения в Югре увеличится до 30 километров.

Работы по строительству новых линий освещения в регионе проводятся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», согласно которому к 2024 году аварийно-опасные участки на дорожной сети планируется снизить в два раза по сравнению с 2017 годом. Кроме того, в рамках проекта реализуется федеральный проект «Дорожная сеть», на который направлено 4,4 триллиона рублей. Он охватит 104 городских агломерации, в которых проживает почти половина населения страны. Благодаря проекту будут приведены в порядок почти все дороги в городах и регионах, а также вдвое снижены места концентрации ДТП.

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