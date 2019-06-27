Корпорация МСП гарантировала кредит стартапу по выпуску «Имплантата ЭСО»

Банк МСП выдал кредит российскому стартапу «Медел» из Санкт-Петербурга, реализующему проект по выпуску электретных стимуляторов остеорепарации «Имплантат ЭСО» по методу ИМПЛЭСО. Кредитная линия на сумму в 50 миллионов рублей обеспеченная гарантией Корпорации МСП. Об этом «Ленте.ру» в пресс-службе корпорации.

Средства будут направлены на закупку материалов, сырья и компонентов для серийного выпуска инновационных имплантатов и продвижение продукции. В рамках проекта планируется создать производство мощностью не менее 25,2 миллиона изделий в год. «Имплантат ЭСО» представляет собой цилиндрический стержень из тантала, имплантируемый в эпифиз кости сустава, пораженного артрозом. На поверхности имплантата сформирован анодный оксид тантала в электронном состоянии. Электрическое поле электрета, воздействует на костную, нервную, сосудистую, гуморальную и другие системы и структуры сустава, приводит к исчезновению болевого синдрома и восстановлению функции сустава. Гарантийный срок службы электретного стимулятора — 5 лет.

Среди преимуществ инновационного метода лечения ИМПЛЭСО: возможность восстановления сустава и сохранение длительного эффекта. При своевременном применении прекращается развитие заболевания и исключаются расходы пациента на регулярный прием обезболивающих средств, эндопротезирование. Краткосрочное пребывание пациента в стационаре всего в 2-4 дня позволяет вернутся к привычной жизни на пятый день, при этом отсутствуют значительные ограничения на повседневную жизнедеятельность человека. Также метод не требует постоянного подключения к электропитанию, как в случае с электродами и отличается низкой стоимостью, по сравнению с текущими радикальными методиками лечения.

Компания «Медэл» является участником проекта «Сколково». В 2013 году предприятие стало резидентом Санкт-Петербургского бизнес-инкубатора «Ингрия». Гарантийная поддержка Корпорации МСП в размере 5,2 миллиарда рублей, предоставленная субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках данного направления с 2017 года, позволила компаниям привлечь кредитные ресурсы на общую сумму 9,7 миллиарда рублей для реализации высокотехнологичных стартап-проектов. По состоянию на 27 июня 2019 года субъекты МСП Санкт-Петербурга получили финансовую поддержку Корпорации МСП в объеме 12,01 миллиарда рублей, что позволило предпринимателям региона привлечь заемные средства на сумму 14,07 миллиарда рублей.

