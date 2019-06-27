Под обломками взорвавшегося дома в Вене нашли погибшую женщину

Из-под обломков взорвавшегося дома в австрийской столице Вене извлекли тело женщины. Об этом сообщает Die Presse.

Cообщается, что под завалами, предположительно, находится тело еще одного погибшего жильца. Пожарные службы продолжают поиски.

Взрыв произошел в среду, 26 июня, в четвертом районе Вены, который граничит с центром города. В результате него обрушились несколько этажей жилого дома. В момент происшествия в здании находились 35 человек.

Предположительно, взорвался газ. Пострадали 14 жителей, из них четверо получили серьезные травмы — они госпитализированы в состояниях различной степени тяжести. Как сообщает издание, на месте работали около 100 пожарных, и благодаря их действиям удалось спасти нескольких человек.

7 июня подобный инцидент произошел в Швеции: взрыв в городе Линчёпинг выбил все стекла во многоквартирном доме. Все жильцы остались живы, не сообщалось и о серьезно пострадавших.

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