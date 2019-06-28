Безработного москвича обокрали на миллионы рублей

Неизвестный вынес сейф с ювелирными изделиями из квартиры в столичном районе Чертаново Южное, сообщает агентство «Москва».
Жилье принадлежит мужчине 1971 года рождения, не имеющему официального места работы. Он отлучился на три недели, а по возвращении обнаружил пропажу ящика с дорогостоящими ювелирными изделиями. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, злоумышленник проник в квартиру в период с 4 по 26 июня, подобрав ключи к замку входной двери. Он забрал сейф, где хранились украшения и наручные часы. Сумма ущерба составила около 4,5 миллиона рублей.
Месяцем ранее из петербургской квартиры вынесли 15 золотых слитков. В ходе расследования по делу были задержаны трое граждан в возрасте от 40 до 49 лет. Они также смогли попасть в квартиру, подобрав ключи.