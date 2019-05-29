Воровка похитила из сейфа знакомого кольцо за 16 миллионов рублей

В Россию из Польши экстрадировали гражданку Белоруссии, обвиняемую в краже бриллиантового кольца у знакомого. Об этом в среду, 29 мая, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры.

По данным ведомства, Виктория Немчик с 2011 по 2013 год обкрадывала своего знакомого, в частности вынесла из его дома кольцо с бриллиантом за 400 тысяч долларов (16 миллионов рублей). Чтобы скрыть преступление, Немчик подговорила двух сообщников к похищению сейфа. Общая сумма ущерба составила 25 миллионов рублей.

На сайте МВД отмечается, что женщина совершала кражи из домов знакомого в Анапе и Минске. На основании запроса краснодарского краевого главка ведомства ее объявили в международный розыск и позднее задержали в Польше. Генпрокуратура направила запрос о выдаче девушки для привлечения к ответственности, и обвиняемая была экстрадирована.

По информации TUT.BY, пострадавший — предприниматель из Славянска-на-Кубани (Краснодарский край), также имевший бизнес в Испании. Он несколько лет проживал в Минске с обвиняемой и догадывался, что девушка его обкрадывает, но прощал ее. Со временем сумма ущерба росла: в 2011 году из его дома пропал сейф с валютой и драгоценностями, а затем еще 95 тысяч долларов, и бизнесмен был вынужден обратиться в правоохранительные органы.

Двух воров он самостоятельно нашел в России: ими оказались знакомые, гостившие в его доме в Краснодарском крае. В 2016 году суд приговорил их к двум и трем годам лишения свободы. Сожительница предпринимателя, отмечает белорусское издание, тогда проходила по делу свидетельницей: по словам подсудимых, она помогла им проникнуть в коттедж и похитить сейф после того, как сама украла деньги и кольцо с бриллиантом.

Примечательно, что и соучастникам, и своему сожителю, с которым девушка не планировала долгих отношений, она представлялась другим именем — Катей. Дело в отношении Немчик было выделено в отдельное производство, однако она покинула страну.

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