Шарапова показала свой трехэтажный дом в США

Видео: Architectural Digest / YouTube

Российская теннисистка Мария Шарапова показала журналистам свой дом в Лос-Анджелесе (США). Видео опубликовано на YouTube-канале Architectural Digest.

Шарапова рассказала, что основой проекта архитекторов послужил японский минимализм. Сама теннисистка принимала участие в его разработке. Она рассказала, что постоянно напоминала архитекторам, что этот дом должен быть лучшим в их карьере.

Трехэтажное здание расположено близко к океану. Оно построено из стекла и бетона. Рядом с домом есть бассейн, а на одном из этажей устроены две дорожки для боулинга.

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