Стала известна соперница Шараповой в первом круге Уимблдона

Российская теннисистка Мария Шарапова встретится с француженкой Полин Пармантье в первом круге Уимблдона. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Перед стартом турнира, который пройдет с 1 по 14 июля, Шарапова занимает в рейтинге WTA 80-е место. Ее соперница располагается на 82-й строчке рейтинга.

Уимблдон станет для россиянки вторым турниром после четырехмесячного перерыва в карьере, связанного с хронической травмой плеча. На прошлой неделе теннисистка приняла участие в соревнованиях на испанской Мальорке.

Шарапова — пятикратная чемпионка турниров серии «Большого шлема». На Олимпиаде 2012 года в Лондоне она стала обладательницей серебряной медали.

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