В Крыму отреагировали на исчезновение авиабилетов на полуостров

Вид на мыс Ай-я и Инжирный пляж в Республике Крым

Ситуация в туристическом секторе не изменится из-за отсутствия предложений по рейсам в Крым на сервисе Skyscanner, заявил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черня. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 30 июня.

«Внутренние туристы прекрасно знают, как добраться в Крым и без помощи британской системы», — сказал Черняк.

Он также добавил, что в настоящее время больших групп туристов на полуострове нет.

28 июня появилась информация о том, что пользователи сервиса по поиску авиабилетов не обнаружили доступных рейсов в Симферополь. Позже представитель Skyscanner предположил, что предложений не оказалось из-за технического сбоя, а не из-за санкций. Однако официальной информацией он не располагал.

Летом 2018 года туристический сервис Booking.com приостановил свою деятельность на территории Крыма из-за санкций. Организация базируется в Нидерландах.

Первые санкции в отношении РФ были введены в 2014 году. Одной из основных причин стало присоединение полуострова к России. Украина, США и ряд западных стран не признали легитимность итоги пройденного в Крыме референдума.

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