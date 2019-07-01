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Российского чиновника заподозрили в продаже дома вместе с людьми

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В Якутии главу муниципального образования «Теплоключевский наслег» заподозрили в продаже многоквартирного дома вместе с жильцами. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики Саха.

Так, чиновник сдал в аренду частной фирме аварийный многоквартирный дом для проведения там капитального ремонта. Как следует из материалов прокуратуры, планировалось, что после реконструкции здания в доме поселятся работники этой фирмы. Однако, по окончании срока аренды и ремонта, дом был выставлен на торги и продан по заниженной стоимости, хотя жильцы в нем уже были зарегистрированы и владели собственностью.

В прокуратуре считают, что подозреваемый подделал решение сессии местного Совета депутатов о передаче в аренду жилого дома и о включении его в план приватизации муниципального имущества.

«Незаконное отчуждение муниципального имущества повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, зарегистрированных в указанном доме, а также охраняемых законом интересов государства», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жители Асбеста Свердловской области накануне прямой линии попросили президента России Владимира Путина переселить местных чиновников в их аварийные дома. Жильцы домов 4 и 4а на улице 8 Марта рассказали, что дома признали аварийными еще в 2010 году. Расселить их обещали с 2012 года, однако до сих пор этого не сделали. «Эти дома деревянные! Просим разобраться с нашими чиновниками или переселить их в наши дома», — заявил один из героев опубликованного в сети видеообращения.

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