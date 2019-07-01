В России проанализируют методику подсчета средней стоимости жилья

Минстрой проанализирует методики определения средней рыночной стоимости квадратного метра жилья в российских регионах. Соответствующее поручение дал ведомству вице-премьер Виталий Мутко, сообщается в понедельник, 1 июля, на портале «Будущее России. Национальные проекты».

Как пояснили порталу в пресс-службе правительства, в частности, министерство должно будет оценить целесообразность дальнейшего совершенствования существующей методики. В настоящее время стоимость квадратного метра жилья рассчитывается раз в квартал. В дальнейшем этот показатель учитывают при расчете социальных выплат для участников государственных программ.

Кроме того, по поручению Мутко Минстрой и Минэнерго разработают механизмы, которые будут учитывать в инвестиционных программах естественных монополий затраты на строительство инженерной инфраструктуры, в том числе газо-, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение.

Также Минстрой вместе с ДОМ.РФ изучат возможность предоставления региональным уполномоченным органам исполнительной власти прав для решения вопроса об обязательности применения стандарта комплексного развития территорий. Отмечается, что данные поручения ведомства должны выполнить до 15 июля.

Нацпроект «Жилье и городская среда» был утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. На его выполнение планируется направить в общей сложности более 1 триллиона рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



