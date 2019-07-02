Российские фрегаты оснастят уникальными беспилотниками

Фрегаты проекта 22350 вооружат уникальными роботизированными системами. Как сообщил «Известиям» источник из Министерства обороны, новые комплексы уже тестируются на корабле «Адмирал Касатонов».

Испытания проходит уникальный противоминный комплекс «Диаманд», состоящий из беспилотного катера и подводных дронов. Он работает на расстоянии до 10 километров от корабля и обнаруживает мины на глубине от 10 метров до 100 метров. Кроме того, на кораблях появятся БПЛА «Орлан-10», которые будут использоваться для дистанционного досмотра кораблей и нанесения ударов.

На данный момент в составе ВМФ официально числится только один фрегат проекта 22350 — «Адмирал Горшков», поскольку «Адмирал Касатонов» проходит испытания и будет передан флоту до конца этого года, а корабли «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков» войдут в состав ВМФ до конца 2021 и 2022 годов соответственно.

Такие фрегаты вооружены дальнобойными ракетами и предназначены для действий в дальней морской зоне. Целеуказание для них может быть выполнено как спутниками, самолетами и кораблями-разведчиками, так и беспилотниками. Новые роботизированные системы БПЛА «Орлан-10» и ударные катеры позволят фрегату действовать в качестве разведчика и комплекса РЭБ.

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