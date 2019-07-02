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Испытания новой российской противоракеты попали на видео

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Российские военные успешно провели испытания новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщает Минобороны.

Испытания прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Новая противоракета подтвердила свои характеристики и поразила условную цель с заданной точностью.

Это второе испытание противоракеты за месяц. В начале июня Воздушно-космические силы (ВКС) России провели с территории Казахстана еще один испытательный пуск новой ракеты системы ПРО. Испытания прошли успешно.

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