Российские военные испытали новую противоракету

Воздушно-космические силы (ВКС) России провели с территории Казахстана успешный испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО), сообщается на сайте Министерства обороны.

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Отмечается, что по итогам испытаний новая противоракета, запущенная на полигоне Сары-Шаган, подтвердила заложенные характеристики и поразила условную цель с заданной точностью. В ведомстве не уточнили название ракеты.

Система ПРО состоит на вооружении ВКС, она предназначена для защиты от ударов с воздуха, говорится в сообщении.

В декабре прошлого года сообщалось о том, что в России были разработаны военно-технические меры, позволяющие снизить эффективность перспективной системы ПРО США в Европе.

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