Россия усилит систему ПВО

Министерство обороны России намерено провести реформу системы противовоздушной обороны (ПВО) страны. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.

В составе армии появятся специальные мобильные части, которые получат на вооружение зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». Новые полки предназначены для защиты важных стратегических объектов и усиления уже существующих систем ПВО.

Эксперты пояснили, что резервные части смогут действовать из засады. Также мобильные полки повысят скорость реагирования на угрозы: они могут быть переброшены в другую часть страны или за ее пределы за несколько часов. Помимо этого будут созданы запасные пусковые площадки, чтобы ускорить развертывание комплексов.

В мае стало известно, что с 2020 года российские военные начнут получать учебно-тренировочный комплекс «Адъютант», который создает сложную мишенную обстановку для систем ПВО. Два таких комплекса смогут обеспечить тренировочный воздушный удар со всех направлений одновременно.

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