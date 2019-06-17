В Сирии испытали «Ночной суперохотник»

В Сирии успешно прошли испытания боевого вертолета Ми-28НМ «Ночной суперохотник». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство обороны России.

В ведомстве сообщили, что вертолет справился с задачами в условиях горной и пустынной местности. Машина может поступать на вооружение российской армии.

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Бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко рассказал изданию, что ударные вертолеты крайне важны в современных боевых действиях. Они могут поддержать десантные, мотострелковые, танковый войска и разведку. От таких машин многое зависит на поле боя.

Главное преимущество Ми-28НМ получил за счет радиолокационной станции Н025Э, радар которой расположен над винтом. Это дает возможность вести круговой обзор, а также получать радиолокационное изображение местности, оставаясь в засаде. Также «Ночной суперохотник» получил двигатель с современной системой, которая может регулировать работу двигателя в полете.

11 июня в Минобороны рассказали, что до 2027 года закупят 98 вертолетов Ми-28НМ. Также в Минобороны не исключили масштабные закупки другой военной техники в рамках поддержки госпрограммы вооружений.

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