Российскую сверхдальнюю подледную «Сарму» испытают

Предварительные испытания беспилотника сверхдальнего плавания «Сарма» начнутся в рамках первого этапа в 2021 году в Белом море, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора — руководитель направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ) Игорь Денисов.

«Планируемый контрольный эксперимент предполагает демонстрацию возможности аппарата пройти десять тысяч километров без всплытия и без использования атомной силовой установки. Автономность получается около трех месяцев. Аппарат делается в модульном исполнении», — сказал специалист.

Заместитель гендиректора отметил, что работы по изготовлению демонстратора «Сарма» начнутся в июле.

Также Денисов рассказал, что глубоководный беспилотник «Витязь-Д», который в четвертом квартале 2019 года должен погрузиться в Марианскую впадину, может создать первую трехмерную карту самого глубоководного желоба Земли.

В ноябре 2018 года президент ОАК («Объединенная судостроительная корпорация») Алексей Рахманов сообщил о ведущихся в России работах по созданию 17 подводных беспилотных аппаратов, некоторые будут иметь дальность автономного хода до 80 тысяч километров.

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В октябре того же года Денисов заявил о начале строительства демонстратора «Сармы».

«Сарма» предназначена для Северного морского пути. Дрон разрабатывается конструкторским бюро «Лазурит» (Нижний Новгород). Изделие получит не ядерный двигатель, а анаэробную силовую установку.

Автономный аппарат «Витязь-Д» создается конструкторским бюро морской техники «Рубин» (Санкт-Петербург).

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