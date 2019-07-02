Путин изменил планы после гибели российских подводников

Президент России Владимир Путин отменил свое участие в форуме «Реки России» в Тверской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, вместо президента к участникам форума обратится вице-премьер Ольга Голодец. На вопрос, связана ли отмена визита с гибелью 14 подводников в результате ЧП в море, Песков заявил, что Путин в планирует в ближайшее время провести встречу с министром обороны Сергеем Шойгу.

Ранее 2 июля Минобороны сообщило, что в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар. По информации ведомства, инцидент произошел в понедельник, 1 июля. Возгорание началось в ходе проведения батиметрических измерений. В результате произошедшего погибли 14 моряков-подводников, отравившихся продуктами горения.

Позже выяснилось, что аппарат, на котором произошел пожар, предположительно, является глубоководной атомной подводной лодкой АС-12, известной как «Лошарик».

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