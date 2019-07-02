Спорт
 
Погибли 14 российских моряков-подводников
Мария Шарапова
Матч окончен
6
:
4
6
4
:
7
7
0
:
5
Полин Пармантье
Уимблдон (ж)
Бразилия
Завтра
Начало в 03:30 (МСК)
Аргентина
Кубок Америки • 1/2 финала
Кристьян Гарин
Матч окончен
6
:
4
4
:
6
5
:
7
4
:
6
Андрей Рублёв
Уимблдон (м)
Юити Сугита
Матч окончен
3
:
6
1
:
6
3
:
6
Рафаэль Надаль
Уимблдон (м)
Ллойд Джордж Харрис
Матч окончен
6
:
3
1
:
6
2
:
6
2
:
6
Роджер Федерер
Уимблдон (м)
Последние новости
Путин прокомментировал гибель российских подводников
Путин отправил Шойгу в Североморск после гибели 14 моряков
Киев дал согласие на обмен пленных в Донбассе
Обнаружено тело исчезнувшей в озере футболистки
Российский депутат сжег машину другого депутата и попал на видео
Опубликовано первое видео сторонников «Исламского государства» в Азербайджане
Xiaomi запустила новую линейку смартфонов
В России зарегистрировали резкое сокращение населения
Российский миллиардер арендовал на день рождения «Форт Боярд»
Среди погибших подводников оказались два Героя России
Новости партнеров

Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне

Перейти в «Мою Ленту»
Мария Шарапова

Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Перед стартом третьего сета россиянка обратилась за помощью врачей, указав на левое запястье. В итоге ей наложили тейп на предплечье. При счете 0:5 в третьем сете Шарапова отказалась от продолжения борьбы. Первую партию она выиграла со счетом 6:4, во второй проиграла — 6:7.

В середине июня теннисистка вернулась на корт после четырехмесячного перерыва из-за травмы. В первом круге турнира на испанской Мальорке она обыграла Викторию Кужмову. В итоге спортсменка вылетела во втором раунде, проиграв Ангелик Кербер.

Шарапова — пятикратная чемпионка турниров серии «Большого шлема». На Олимпиаде 2012 года в Лондоне она стала обладательницей серебряной медали.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Шарапова назвала самую слабую черту своего характера
Шарапова выиграла первый матч после возвращения на корт
Стала известна соперница Шараповой в первом круге Уимблдона
Другие материалы рубрики
Спорт00:0429 июня

«Она достигла дна»

Эта австралийка выиграла золото Олимпиады. Но стала наркоманкой и преступницей
08:4226 июня

Боксер получил смертельные угрозы из-за спарринга с Джошуа

21:09Сегодня

Обнаружено тело исчезнувшей в озере футболистки

18:23Сегодня

Российский хоккеист броском шайбы отвинтил крышку бутылки

Спорт00:2118 июня

«Не отпустишь мой палец — останешься без глаза!»

Боксер против садиста: этот бой опередил эпоху смешанных единоборств на 30 лет
19:06Сегодня

WADA заподозрило почти три сотни россиян

16:07Сегодня

Российская чемпионка мира ударом ноги открыла банку огурцов

10:00 1 июля

«Фонбет» совместно с КХЛ запустил благотворительный проект по следж-хоккею

Спорт00:0526 июня

«Нейтрализовать противника, искалечить, если надо — убить»

В СССР каратистов ждали суд и лагеря. Но их покрывали офицеры КГБ
16:46Сегодня

В США возмутились многомиллионным контрактом российского вратаря

13:42Сегодня

Нурмагомедов предостерег Макгрегора от провокаций на турнире UFC в Абу-Даби

12:5326 июня

Бывший партнер Роналдиньо вспомнил о его пьяных тренировках

Россия
При пожаре на глубоководном аппарате ВМФ погибли 14 моряков
Подводники сумели потушить огонь, но отравились дымом
«Лабиринт, в котором царил хаос»
Черкизовский рынок закрыли 10 лет назад. Здесь открывали публичные дома и ели собак
«Ее просто под пулеметный огонь поставили»
Врачей обвинили в убийстве младенца ради статистики. Их коллеги отказываются в это верить
Среди погибших подводников оказались два Героя России
Российских врачей обвинили в убийстве младенца
Следователи уверены: медики намеренно сделали ребенку смертельную инъекцию
Россиянка с отрубленными мужем руками снялась в откровенной фотосессии
Шойгу отчитался перед Путиным после гибели 14 моряков
Все материалы
Мир
«Русских хотели подавить и уничтожить»
 
Великобритания заступилась за бунтующий Гонконг и пригрозила Китаю
Великобритания похвалила Украину и выделила миллионы долларов
Китай призвал Россию и США разоружиться
Борис Джонсон назвал себя джедаем
Заговор террористов сорвали в Австралии
В Европе раскрыли тактику российских шпионов
Все материалы
Бывший СССР
«Это не наши люди»
Как украинцы едут в Европу на заработки, но получают гроши и унижение
Рабинович счел Зеленского съевшей бациллу марионеткой
Зеленский решил наказать Климкина из-за украинских моряков
В ответ глава МИД покинул пост и призвал сторонников объединяться
Анонсированы новые протесты на Майдане
Спикера Рады сочли пророссийским политиком
Разыскиваемого СБУ соратника Януковича пустили на выборы
Украина отказалась от европейских наблюдателей на выборах
Все материалы
Экономика
«70 процентов профессий исчезнут в следующее 10 лет»
Как вырастить Стива Джобса и победить бедность в России? Отвечает ведущий экономист Европы
Подпольная империя
На этом рынке одевалась вся Россия. Здесь жили тысячи нелегалов и поднималась экономика
Полный отрыв
Экономику России решили поставить на новые рельсы. Это обойдется в триллионы рублей
Сбербанк запустит депозитарную систему на блокчейн
Владельцев российского банкрота обязали вернуть миллионы рублей
Нефти предсказали взлет
Строящийся с 2001 года мегапроект снова подорожал
Все материалы
Силовые структуры
Зима близко
В самой северной тюрьме России сидят убийцы и террористы. Здесь холод и полярная ночь
«Я тебе колено прострелю, если будешь ругаться»
Курсанты ФСИН решили убить однокурсницу. На нее напали ради денег и подпольного бизнеса
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Осужденный на пожизненное заключение член «банды GTA» получил новый срок
Найден жилец VIP-квартиры в российской колонии строгого режима
Охранник магазина задушил заподозренного в краже россиянина
Подозреваемого в госизмене арестовали в Москве
Все материалы
Наука и техника
Тайна «Лошарика»
Что известно о секретной атомной подлодке, на которой погибло 14 моряков
Цепные псы Гитлера
Еврейские гетто и парады нацистов: жизнь завоеванной Польши глазами немецкого захватчика
«Смертная агония была долгой и мучительной»
Как порка женщин и расстрел мужчин опозорили царскую Россию на весь мир
Xiaomi запустила новую линейку смартфонов
Названа настоящая причина видений с того света
Тяжелый танк с погибшим экипажем нашли на границе с Украиной
Загоревшийся в море российский аппарат оказался сверхсекретным «Лошариком»
Все материалы
Спорт
Титаны в трико
 
Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне
Обнаружено тело исчезнувшей в озере футболистки
Российский хоккеист броском шайбы отвинтил крышку бутылки
WADA заподозрило почти три сотни россиян
Российская чемпионка мира ударом ноги открыла банку огурцов
В США возмутились многомиллионным контрактом российского вратаря
Все материалы
Культура
«Ужасны не бедные или богатые, а разрыв между ними»
Победитель Каннского фестиваля о причудах корейской жизни и трагедии капитализма
«Любое творчество недалеко от саморазрушения»
Лидер The Retuses о Есенине, страхах и депрессии
Странные дела, жара, июль
Лесбийская тюрьма, убийство Николая II и дворецкий Бэтмена — главные сериалы месяца
Лев Лещенко осудил желающих заставить Пугачеву идти с чемоданом по перрону
Киркоров возмутился критикой в адрес Пугачевой и призвал носить певицу на руках
Стало известно о предстоящих концертах Нино Катамадзе в России
Представитель Пугачевой назвал причину поездки певицы по перрону на машине
Все материалы
Интернет и СМИ
«Нет будущего»
Предчувствие глобальной катастрофы на снимках лучших фотографов прошлого и настоящего
«Противно смотреть на вас»
Блогеры раздают деньги бездомным и устраивают из этого шоу. Но делают им только хуже
«Все он гонит, он — шоумен»
Переживший кому Алибасов пустился во все тяжкие. На телевидении из него сделали посмешище
Множество сайтов стали недоступны
«Яндекс» ответил на обвинения ополчившихся на него компаний
Реклама против ожирения вызвала у зрителей чувство тошноты
Комик-гей назвал лучший способ пошутить про гомосексуалов
Все материалы
Ценности
Корабли для оргий и налог с проституток
Как жил самый беспощадный император Древнего Рима Калигула
Рок наступает
Мужчины в платьях, женщины в трусах: чем удивила неделя моды в Милане
«Может показаться, что я зазнавшийся и крутой»
Актер Александр Петров — о страхах, роли мертвеца и помощи бывшим наркоманам
Украинка сняла «единственную красавицу в семье Кардашьян» топлес
Самая тучная в мире модель поздравила геев снимком в белье и взволновала фанатов
Смена кроссовок на каблуки оказалась опасной для здоровья
Женщина уменьшила грудь и дала отпор высмеявшим ее за это мужчинам
Все материалы
Путешествия
«Летальные случаи — не редкость»
Как россиянин добрался на деревянном велосипеде до ЮАР и преодолел себя
Люди из гробов
Обратная сторона одного из самых дорогих городов мира
Партнерский материал
Прекрасное недалеко
Вино, море, пещеры: куда поехать летом
Пассажирский самолет соскользнул с ВПП и увяз в грязи
Авиакомпания случайно отправила ребенка в другую страну и разъярила его мать
Российский загранпаспорт стал слабее
Отменен запрет на полеты из России в Чехию
Все материалы
Из жизни
«Австрия — это улучшенная версия СССР»
История москвички, перебравшейся в Вену
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Рэд Джолли в средней школеЗа стеклянной стеной
Девочка росла изгоем из-за загадочной болезни. Она не могла говорить за пределами дома
Россиянка отомстила назойливому поклоннику и попала на видео
Россиянин упал в мазутную реку и выжил
Мужчина вышел из комы и узнал о беременности возлюбленной
Поросенок-циклоп появился на свет в Индонезии
Все материалы
Тест-драйв: G-Class теперь с дизелем!
Отмечаем сорокалетие «Геландевагена» тестом самой мощной версии на тяжелом топливе
Что купить за три миллиона?
Дерзкий спортседан, комфортный «членовоз» или большой кроссовер?
Мотоцикл, сломавший ход времени
Ностальгия в розницу: перерождение легендарного BMW R7
Тест обновленной Mazda CX-9
Морожная швежесть: тестируем в Заполярье самую большую Мазду
Появилась первая фотография УАЗ «Патриот» с «автоматом»
Раскрыта информация о новом Land Rover Defender
Появились подробности об электрическом хэтчбеке Honda e
Все материалы
Дом
Культурный слой
Сотни домов по всей Европе напоминают СССР. Эти люди видят в них особую красоту
«Не хочу вкладываться в кирпичи»
Россияне снимают квартиры, но не хотят их покупать. Что их останавливает?
Высокий сезон
В России вступают в силу новые правила продажи жилья. Подорожает все
Путин потребовал прекратить необоснованные отказы в ипотеке
Назван лучший дом мира
Москву решили застроить мостами
Москвичам пообещали много дешевых магазинов
Все материалы