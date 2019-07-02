Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне

Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Перед стартом третьего сета россиянка обратилась за помощью врачей, указав на левое запястье. В итоге ей наложили тейп на предплечье. При счете 0:5 в третьем сете Шарапова отказалась от продолжения борьбы. Первую партию она выиграла со счетом 6:4, во второй проиграла — 6:7.

В середине июня теннисистка вернулась на корт после четырехмесячного перерыва из-за травмы. В первом круге турнира на испанской Мальорке она обыграла Викторию Кужмову. В итоге спортсменка вылетела во втором раунде, проиграв Ангелик Кербер.

Шарапова — пятикратная чемпионка турниров серии «Большого шлема». На Олимпиаде 2012 года в Лондоне она стала обладательницей серебряной медали.

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