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В России нашли углеволокно для гиперзвуковых «Авангардов»

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Россия не испытывает проблем с поставками углеволокна для производства гиперзвуковых ракетных комплексов «Авангард», сообщил «Интерфаксу» российский военный эксперт, генерал-майор в отставке Владимир Дворкин.

«Проблем нет. Мы давно работаем с углеволокном, уже не один десяток лет», — сказал специалист. По его словам, России «60 ракет будет достаточно». «Пускай они не беспокоятся за нас», — отметил он.

В аппарате вице-премьера Юрия Борисова заявили ТАСС, что производство и поставка оружия «идут в соответствии с графиком, без сбоев».

Ранее в июле американский телеканал CNBC со ссылкой на американскую разведку сообщил, что из-за высокой стоимости разработки углеволокна Россия в состоянии произвести не более 60 гиперзвуковых блоков ракетного комплекса.

В феврале генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что выпуск первых серийных российских ближне-среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21 из-за остановки поставок американцами композитных материалов перенесен на конец 2020 года. Тогда же по итогам заключительного испытательного пуска госкомиссия рекомендовала принять на вооружение «Авангард».

Последние зачетные летные испытания оружия состоялись в декабре прошлого года. Тогда, согласно данным Минобороны России, гиперзвуковой крылатый планирующий блок «Авангарда» достиг скорости 27 чисел Маха. В октябре того же года CNBC сообщил, что Россия не может найти источник для производства компонентов из углеродного волокна для «Авангардов».

Об «Авангарде» рассказал президент России Владимир Путин в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию. По словам главы государства, крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, «он идет к цели как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется».

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Предыстория: В США вычислили проблему России с производством гиперзвуковых ракет
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