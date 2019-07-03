Появились первые фотографии полного солнечного затмения

Опубликованы первые фотографии полного солнечного затмения. Соответствующие кадры предоставил фотобанк Reuters и AFP News Agency.

— AFP news agency (@AFP) 02 июля 2019, 21:56

Максимальная фаза затмения наступила 2 июля, во вторник, в 22:23 по московскому времени, а его продолжительность составила 4 минуты 33 секунды. Отмечается, что в 2019 году ожидается пять затмений — три солнечных и два лунных.

В феврале пользователи сети во всем мире поделились фотографиями суперлуния — явления, при котором спутник приближается к Земле на минимальное расстояние. В январе россияне могли наблюдать полное затмение Луны. В это время Луна приобрела красный, темно-красный или коричневый оттенок в зависимости от состояния атмосферы.

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